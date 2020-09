Coronavirus, due senatori positivi, lavori sospesi e tamponi per tutti (Di mercoledì 30 settembre 2020) Due senatori del Movimento Cinque Stelle sono risultati positivi al Coronavirus, a questo punto i lavori saranno sospesi e si attenderanno verifiche Senato (Facebook)Due senatori, entrambi appartenenti al gruppo del Movimento Cinque Stelle, sono risultati positivi al Covid19. Pertanto, cautelativamente si è deciso per la sospensione dei lavori di Palazzo Madama, oltre che all’intensificazione dei controlli sul tutti i componenti dell’aula. I senatori interessati sono Francesco Mollame e Marco Croatti. I lavori, realisticamente, riprenderanno nel momento in cui si avrà il giusto controllo della situazione su tutti gli addetti ai lavori. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Duedel Movimento Cinque Stelle sono risultatial, a questo punto isarannoe si attenderanno verifiche Senato (Facebook)Due, entrambi appartenenti al gruppo del Movimento Cinque Stelle, sono risultatial Covid19. Pertanto, cautelativamente si è deciso per la sospensione deidi Palazzo Madama, oltre che all’intensificazione dei controlli suli componenti dell’aula. Iinteressati sono Francesco Mollame e Marco Croatti. I, realisticamente, riprenderanno nel momento in cui si avrà il giusto controllo della situazione sugli addetti ai. ...

