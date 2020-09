Coronavirus | Disney vuole licenziare 28mila lavoratori nei parchi di California e Florida | titolo perde il 2% a Wall Street

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020)annuncia di volerimpiegati neidivertimenti in, di cui due terzi hanno contratti part-time. Un annuncio a sorpresa che fa calare i titoli, dove la multinazionale arriva are il 2%. Secondo gli investitori, la scelta dell’azienda dimostrerebbe come il settore dei viaggi e dell’intrattenimento sarà il più lento a riprendersi dalla crisi del. Il taglio del personale, secondo quanto rivelato dalla stessa multinazionale, è legato alle restrizioni che limitano l’affluenza dei clienti nelle strutture. Idella ...