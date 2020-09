Coronavirus | Disney licenzia 28mila dipendenti nei suoi parchi a tema

repubblica : Coronavirus, Disney taglia 28mila posti negli Usa a causa della pandemia - SkyTG24 : Coronavirus, Disney taglia 28mila posti negli Usa - EmilioBerettaF1 : Coronavirus, Disney taglia 28mila posti negli Usa a causa della pandemia - zombificazione : DIVERTIMENTO La Disney licenzierà 28.000 dipendenti mentre il coronavirus sta sbattendo la sua attività nei parchi… - DMicol78 : RT @ultimenotizie: Il colosso dell’intrattenimento #Disney ha annunciato ieri 28.000 licenziamenti nel suo segmento Parchi, crociere, event… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Disney

Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito, l’utente vedrà apparire questa sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o ...Covid-19 le produzioni a rischio delle serie tv. Fermo il set di Chicago Med per una positività caos in Canada per Batwoman e Riverdale ...