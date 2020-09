Coronavirus, dalla Banca Mondiale 12 miliardi per il vaccino nei paesi poveri (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – Un piano di finanziamenti da 12 miliardi di dollari per garantire un adeguato accesso dei Paesi a basso reddito alle forniture di vaccino contro il Covid-19 una volta che questo verra’ disponibile, e’ stato annunciato dalla Banca mondiale. Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – Un piano di finanziamenti da 12 miliardi di dollari per garantire un adeguato accesso dei Paesi a basso reddito alle forniture di vaccino contro il Covid-19 una volta che questo verra’ disponibile, e’ stato annunciato dalla Banca mondiale.

rtl1025 : ?? I test effettuati ieri dalla Asl ai 14 tesserati del #Genoa risultati positivi nel fine settimana hanno confermat… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Svizzera inserisce la Liguria nelle lista delle zone rosse. Quarantena obbligatoria per chi provien… - SkyTG24 : La #Liguria, insieme a Gran Bretagna, Portogallo e Belgio, entra nell'elenco della Svizzera di Stati e Regioni a ri… - Petruntisisto : RT @crocerossa: ? ATTENZIONE, FAKE NEWS ? Circola nuovamente in rete questa tabella. Ricordiamo che non è un'immagine realizzata dalla #Cro… - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ?? I test effettuati ieri dalla Asl ai 14 tesserati del #Genoa risultati positivi nel fine settimana hanno confermato la positi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dalla Coronavirus, 400 mila euro alla Sicilia dalla Fondazione Terzo Pilastro Giornale di Sicilia Sottosegretario alla salute «Protocolli chiari, campionato serie A va sospeso»

«I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro, il campionato di Serie A deve essere sospeso». Così il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa a Radio Capital parlando dei 14 positivi del Gen ...

FOTO / Avellino: carenza di sangue al “Moscati”, il 232° reggimento della Berardi si mobilita

Carenza di sangue al “Moscati”, il 232° reggimento della Berardi si mobilita. I militari hanno organizzato, all’interno della caserma, una raccolta di sangue in collaborazione con il reparto Avis loca ...

«I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro, il campionato di Serie A deve essere sospeso». Così il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa a Radio Capital parlando dei 14 positivi del Gen ...Carenza di sangue al “Moscati”, il 232° reggimento della Berardi si mobilita. I militari hanno organizzato, all’interno della caserma, una raccolta di sangue in collaborazione con il reparto Avis loca ...