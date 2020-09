Coronavirus, curva epidemica costante. Ma Ricciardi avverte: i prossimi mesi saranno molto duri (Di mercoledì 30 settembre 2020) I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 1.851 (ieri 1.648) mentre 19 (ieri 24) sono le vittime. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute secondo cui sono stati effettuati anche 105.564 tamponi (ieri 90.185). Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 1.198. Gli attualmente positivi sono in Italia 51.263. Di questi, 47.936 sono in isolamento domiciliare, 3.047 sono ricoverati con sintomi e 280 (ieri 271) pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Nessuna regione è a zero contagi: i numeri più alti in Campania (287), Lazio (210) e Lombardia (201). Sono 1.198 i guariti dal Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore: il dato odierno porta il totale dei dimessi/guariti nel nostro Paese da inizio pandemia a 227.704. Intanto, il professor Walter Ricciardi, consulente del ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 30 settembre 2020) I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 1.851 (ieri 1.648) mentre 19 (ieri 24) sono le vittime. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute secondo cui sono stati effettuati anche 105.564 tamponi (ieri 90.185). Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 1.198. Gli attualmente positivi sono in Italia 51.263. Di questi, 47.936 sono in isolamento domiciliare, 3.047 sono ricoverati con sintomi e 280 (ieri 271) pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Nessuna regione è a zero contagi: i numeri più alti in Campania (287), Lazio (210) e Lombardia (201). Sono 1.198 i guariti dal Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore: il dato odierno porta il totale dei dimessi/guariti nel nostro Paese da inizio pandemia a 227.704. Intanto, il professor Walter, consulente del ...

RaiNews : Da otto settimane consecutive i numeri confermano la crescita costante della curva epidemica e delle ospedalizzazio… - Tg3web : Coronavirus, continua a crescere la curva dei contagi. Il bollettino di oggi supera i 1900 nuovi casi. Arriva poi l… - wesud_news : Coronavirus, 18 nuovi casi oggi in Calabria: continua a salire la curva dei contagi - serenel14278447 : Stabile la curva dei contagi: 1.851 nuovi casi (+200) ma con 15 mila tamponi in più, 19 morti - Napoliflash24 : Coronavirus, stabile la curva dei contagi in Campania: oggi 287 positivi - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus curva Coronavirus in Italia, resta stabile la curva dei contagi: +1.851 Corriere dello Sport Coronavirus: 1.851 nuovi casi e 19 decessi in Italia

ROMA - In rialzo la curva dei contagi da Covid-19 in Italia. Con 15.379 tamponi effettuati in più di ieri (105.564 nella giornata di oggi, 90.185 ieri), aumentano i nuovi casi di positività al coronav ...

Covid-19: su i contagi nel Bresciano, stabili in Lombardia

Resta stabile la curva dei contagi da Covid 19 in Italia: dai dati del ministero della Salute emerge che nelle ultime 24 ore c'è stato un incremento di 1.851 casi, circa 200 più di ieri ma con circa ...

ROMA - In rialzo la curva dei contagi da Covid-19 in Italia. Con 15.379 tamponi effettuati in più di ieri (105.564 nella giornata di oggi, 90.185 ieri), aumentano i nuovi casi di positività al coronav ...Resta stabile la curva dei contagi da Covid 19 in Italia: dai dati del ministero della Salute emerge che nelle ultime 24 ore c'è stato un incremento di 1.851 casi, circa 200 più di ieri ma con circa ...