Coronavirus Berlusconi, Galliani afferma: "Tampone negativo" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sta per uscire dall'incubo Coronavirus il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Stando al fido Adriano Galliani, l'ultimo tampone è risultato negativo. La pandemia da Coronavirus non ha fatto sconti a nessuno, colpendo anche Silvio Berlusconi. L'ex presidente del Consiglio e presidente del Milan, al termine di quest'estate era risultato positivo al Covid-19, dopo aver … L'articolo Coronavirus Berlusconi, Galliani afferma: "Tampone negativo" proviene da .

