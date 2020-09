Coronavirus, Bassetti: “I tamponi non bastano. Inefficaci per gli asintomatici”. Ma è ottimista: “Molti meno morti” (Di mercoledì 30 settembre 2020) In un post pubblicato su Facebook inerente il caso dei positivi del Genoa Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive e primario al San Martino di Genova, ha parlato apertamente di “Waterloo dei tamponi”, scatenando un discreto vespaio. Intervistato da La Stampa, Bassetti è tornato sulle sue affermazioni: “Il caso del Genoa dimostra che i … L'articolo Coronavirus, Bassetti: “I tamponi non bastano. Inefficaci per gli asintomatici”. Ma è ottimista: “Molti meno morti” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 30 settembre 2020) In un post pubblicato su Facebook inerente il caso dei positivi del Genoa Matteo, professore ordinario di Malattie infettive e primario al San Martino di Genova, ha parlato apertamente di “Waterloo dei”, scatenando un discreto vespaio. Intervistato da La Stampa,è tornato sulle sue affermazioni: “Il caso del Genoa dimostra che i … L'articolo: “Inonper gli asintomatici”. Ma è: “Moltimorti” NewNotizie.it.

giantico : RT @riktroiani: Prof. #Bassetti: 'Il caso del #Genoa dimostra che i tamponi non bastano. Sono inefficaci per gli asintomatici' e poi boccia… - giuaddo99 : RT @Affaritaliani: Coronavirus, Bassetti:'I test rapidi danno falsi negativi,non servono a nulla' - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: Prof. #Bassetti: 'Il caso del #Genoa dimostra che i tamponi non bastano. Sono inefficaci per gli asintomatici' e poi boccia… - angcapparelli : CORONAVIRUS, MATTEO BASSETTI: I TAMPONI NON BASTANO, SONO INEFFICACI PER GLI ASINTOMATICI E... - damy85twit : RT @MMmarco0: La Waterloo del Dott. Bassetti è stata il 26 febbraio 2020 quando disse 'non si muore di coronavirus, non c'è un emergenza'. -