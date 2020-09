Coronavirus, aumentano i nuovi contagi: +1.851 (ieri +1.648) con 15 mila tamponi in più. Crescono ancora le terapie intensive: 280 (+9). Diciannove i decessi – Il bollettino della Protezione Civile (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreIl bollettino del 30 settembre aumentano ancora i nuovi casi di Coronavirus individuati in Italia: sono 1.851 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.648 e due giorni fa 1.494. Aggiornato il computo totale dei contagi registrati in Italia dall’inizio del monitoraggio: secondo il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, le infezioni da Sars-CoV-2 ammontano a 314.861. I dati odierni sono stati aggiornati in seguito all’esecuzione di 105.564 tamponi. Il giorno precedente, l’incremento dei test era stato pari a 90.185. Il totale dei tamponi arriva ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreIldel 30 settembrecasi diindividuati in Italia: sono 1.851 nelle ultime 24 ore,erano 1.648 e due giorni fa 1.494. Aggiornato il computo totale deiregistrati in Italia dall’inizio del monitoraggio: secondo ile del MinisteroSalute, le infezioni da Sars-CoV-2 ammontano a 314.861. I dati odierni sono stati aggiornati in seguito all’esecuzione di 105.564. Il giorno precedente, l’incremento dei test era stato pari a 90.185. Il totale deiarriva ...

