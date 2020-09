Coronavirus, aumentano i contagi in Calabria: oggi altri 18 casi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono in aumento i contagi da Coronavirus in Calabria, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18 nuovi casi . Di questi, 4 sono migranti del Cas di Amantea; 5 i nuovi casi nella provincia di ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono in aumento idain, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18 nuovi. Di questi, 4 sono migranti del Cas di Amantea; 5 i nuovinella provincia di ...

