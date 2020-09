Coronavirus, allarme rosso in Lazio. Retroscena: ecco quali sono le pesantissime responsabilità di Zingaretti (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il modello lombardo è stato finalmente esportato e lo scettro è nelle mani della regione Lazio di Nicola Zingaretti: un primato silenzioso e indubbio, fatto di numeri che - peccato - per ora riguardano solo il Covid-19. Si tratta di cifre che peraltro cambiano ovunque e crescono continuamente (nel Lazio) giorno dopo giorno: ma dalla Lombardia, probabilmente, Zingaretti ha deciso di ereditare anche lo stile discreto e silenzioso giacché pare evidente, ora, che del nuovo primato preferisce non parlare. Zingaretti ieri ha preferito occuparsi di questioni più alte come la legge elettorale e le Sardine, insomma tutto fuorché la politica regionale. Però i dati sul Covid-19, aggiornati ieri sera e verificabili anche sul sito del ministero della Salute ma più ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il modello lombardo è stato finalmente esportato e lo scettro è nelle mani della regionedi Nicola: un primato silenzioso e indubbio, fatto di numeri che - peccato - per ora riguardano solo il Covid-19. Si tratta di cifre che peraltro cambiano ovunque e crescono continuamente (nel) giorno dopo giorno: ma dalla Lombardia, probabilmente,ha deciso di ereditare anche lo stile discreto e silenzioso giacché pare evidente, ora, che del nuovo primato preferisce non parlare.ieri ha preferito occuparsi di questioni più alte come la legge elettorale e le Sardine, insomma tutto fuorché la politica regionale. Però i dati sul Covid-19, aggiornati ieri sera e verificabili anche sul sito del ministero della Salute ma più ...

