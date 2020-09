Coronavirus: Ad Gilead, 'politiche sanitarie scaleranno gerarchia priorità' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set (Adnkronos Salute) - Più attenzione all'innovazione e al valore. L'effetto collaterale "positivo" della pandemia sul sistema dell'industria farmaceutica sta nell'aver indotto, in tempi estremamente rapidi, una vera rivoluzione copernicana sia nel modo di "pesare" il bene salute da parte della politica sia nelle modalità operative delle aziende Pharma. "Sono convinto che Covid-19 abbia, dopo decenni, riportato il tema della salute al centro dell'agenda politica, scatenando in pochi mesi una vera e propria rivoluzione strategica", afferma Valentino Confalone, amministratore delegato di Gilead Italia, a Il Sole 24 Ore. "La sanità e la salute sono passate da voci di spesa di consumo a investimenti misurati nel lungo periodo. Questo - prosegue Confalone - permetterà di invertire una tendenza che stava diventando insostenibile, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set (Adnkronos Salute) - Più attenzione all'innovazione e al valore. L'effetto collaterale "positivo" della pandemia sul sistema dell'industria farmaceutica sta nell'aver indotto, in tempi estremamente rapidi, una vera rivoluzione copernicana sia nel modo di "pesare" il bene salute da parte della politica sia nelle modalità operative delle aziende Pharma. "Sono convinto che Covid-19 abbia, dopo decenni, riportato il tema della salute al centro dell'agenda politica, scatenando in pochi mesi una vera e propria rivoluzione strategica", afferma Valentino Confalone, amministratore delegato diItalia, a Il Sole 24 Ore. "La sanità e la salute sono passate da voci di spesa di consumo a investimenti misurati nel lungo periodo. Questo - prosegue Confalone - permetterà di invertire una tendenza che stava diventando insostenibile, ...

cris_cersei : RT @Topo_Ligio: 23 aprile 2020: Nuovi dati sul Remdesivir di Gilead rilasciati per caso non mostrano alcun beneficio per i pazienti affetti… - Topo_Ligio : 23 aprile 2020: Nuovi dati sul Remdesivir di Gilead rilasciati per caso non mostrano alcun beneficio per i pazienti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gilead Le Grazie (Gilead): "Pandemia Covid ha rallentato diagnosi nuove infezioni Hiv" Adnkronos Bill Gates: «Covid, vaccino per tutti o sarà il disastro»

Gli Stati meno abbienti rischiano di immunizzare solo il 14 per cento della popolazione. Le vittime raddoppierebbero: una catastrofe morale ...

Come si cura oggi il Covid? Ecco le terapie più efficaci

L’unico farmaco approvato (di cui non ci sono scorte) L’unica terapia approvata per Covid (coronavirus disease ... è in commercio da circa un mese con il nome Veklury (prodotto da Gilead), dopo ...

Gli Stati meno abbienti rischiano di immunizzare solo il 14 per cento della popolazione. Le vittime raddoppierebbero: una catastrofe morale ...L’unico farmaco approvato (di cui non ci sono scorte) L’unica terapia approvata per Covid (coronavirus disease ... è in commercio da circa un mese con il nome Veklury (prodotto da Gilead), dopo ...