Corona virus: Italia, 51263 attualmente positivi a test (+633 in un giorno) con 35894 decessi (19) e 227704 guariti (1198). Totale di 314861 casi (1851) Dati della protezione civile (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.

