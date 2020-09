Coppa Italia: poker Cremonese, Cosenza e Pescara passano ai rigori. I risultati del pomeriggio (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si è giocato oggi il secondo turno di Coppa Italia. Questi i risultati delle partite del pomeriggio: 14:00 Reggina-Teramo 1-0 (Lafferty 33′) 15:00 Cittadella-Novara 3-1 (Iori 16′, Rosafio 74′, Panico 76′, Ogunseye 79′) 15:00 Cosenza-Alessandria 3-2 dcr (0-0) 15:00 Cremonese-Arezzo 4-0 (Ceravolo 60′, Fiordaliso 81′, Gaetano 91′, Gaetano 93′) 15:00 Frosinone-Padova 1-3 (Tabanelli 19′, Della Latta 21′, Soleri 31′, Della Latta 43′) 15:00 Pisa-Juve Stabia 2-0 (Masucci 7′, Sibilli 50′) 15:30 Pescara-S. N. Notaresco 8-7 dcr (1-1; Riccardi 25′, Pablo Ezequiel Banegas 34′) 16:00 Entella-AlbinoLeffe 2-1 (Koutsoupias 30′, Petrovic 38′, Gusu ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si è giocato oggi il secondo turno di. Questi idelle partite del: 14:00 Reggina-Teramo 1-0 (Lafferty 33′) 15:00 Cittadella-Novara 3-1 (Iori 16′, Rosafio 74′, Panico 76′, Ogunseye 79′) 15:00-Alessandria 3-2 dcr (0-0) 15:00-Arezzo 4-0 (Ceravolo 60′, Fiordaliso 81′, Gaetano 91′, Gaetano 93′) 15:00 Frosinone-Padova 1-3 (Tabanelli 19′, Della Latta 21′, Soleri 31′, Della Latta 43′) 15:00 Pisa-Juve Stabia 2-0 (Masucci 7′, Sibilli 50′) 15:30-S. N. Notaresco 8-7 dcr (1-1; Riccardi 25′, Pablo Ezequiel Banegas 34′) 16:00 Entella-AlbinoLeffe 2-1 (Koutsoupias 30′, Petrovic 38′, Gusu ...

