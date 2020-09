Coppa Italia: Fiorentina-Padova il 28 ottobre. I veneti hanno eliminato il Frosinone (1-3) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sarà il Padova (serie C, girone B) l'avversario della Fiorentina nel terzo turno di Coppa Italia, il propssimo 28 ottobre, ossia quando la squadra di Iachini dovrà scendere in campo. Il Padova, dopo aver eliminato il Breno (serie D), ha vinto oggi, 30 settembre, 1-3 a Frosinone contro la squadra di serie B allenata da Nesta Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sarà il(serie C, girone B) l'avversario dellanel terzo turno di, il propssimo 28, ossia quando la squadra di Iachini dovrà scendere in campo. Il, dopo averil Breno (serie D), ha vinto oggi, 30 settembre, 1-3 acontro la squadra di serie B allenata da Nesta

