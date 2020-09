Coppa Italia 2020 2021 | tris Salernitana al Sudtirol | Reggiana avanti dopo i rigori

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Nelle gare valevoli per il secondo turno dilatravolge 3-0 ilgrazie alle reti realizzate nella ripresa da Tutino, Cicerelli e Kupisz, mentre lasupera il Monopoli ai calci di rigore. Le occasioni da gol non mancano nei primi tempi delle due gare ma, nonostante i ripetuti tentativi, entrambe chiudono la prima frazione a reti bianche. Nella ripresa lasale in cattedra, mettendo a segno un uno-duo perfetto nell’arco di sette minuti, con le reti realizzate da Gennaro Tutino e Emanuele Cicerelli, che di fatto stendono la formazione avversaria; nel finale Tomasz Kupisz chiude definitivamente la gara. L’altra partita, invece, vede lain grande ...