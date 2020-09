Coppa Italia 2020/2021, Spal avanti ai rigori: Thiam decisivo (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Spal vince ai rigori contro il Bari dopo lo 0-0 maturato nei 120′ nel secondo turno di Coppa Italia. La squadra di Marino sfiderà il Crotone nel prossimo turno. Ritmi bassi ed equilibrio nel primo tempo al Paolo Mazza. L’occasione più nitida dei primi 45′ è però della formazione casalinga: al 44′ Sebastiano Esposito scarica per l’accorrente Castro che col mancino a botta sicura non trova lo specchio della porta. Timida la manovra del Bari che difficilmente riesce ad affacciarsi dalle parti di Thiam. Lo fa al 60′ con un cross di Andreoli per la testa di Candellone che però non impensierisce il portiere biancoazzurro. Al 75′ ci prova Jankovic che trova lo spazio in area per il tiro ma Marfella neutralizza il tiro e blocca a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lavince aicontro il Bari dopo lo 0-0 maturato nei 120′ nel secondo turno di. La squadra di Marino sfiderà il Crotone nel prossimo turno. Ritmi bassi ed equilibrio nel primo tempo al Paolo Mazza. L’occasione più nitida dei primi 45′ è però della formazione casalinga: al 44′ Sebastiano Esposito scarica per l’accorrente Castro che col mancino a botta sicura non trova lo specchio della porta. Timida la manovra del Bari che difficilmente riesce ad affacciarsi dalle parti di. Lo fa al 60′ con un cross di Andreoli per la testa di Candellone che però non impensierisce il portiere biancoazzurro. Al 75′ ci prova Jankovic che trova lo spazio in area per il tiro ma Marfella neutralizza il tiro e blocca a ...

Reggina_1914 : NEXT STOP: @BfcOfficialPage ?? FULL TIME ? #RgiTer 1-0, il tabellino della gara: - sscnapoli : ?? | #PrimaveraTIMCup #NapoliLazio 1-3, azzurrini eliminati nel secondo turno di Coppa Italia ??… - BresciaOfficial : Il Brescia passa il turno in Coppa Italia. Alla prossima sfiderà il Perugia vittorioso contro l’Ascoli.… - PicenoTime : Serie B, dopo l'Ascoli anche Frosinone e Chievo salutano la Coppa Italia - GioCo1950 : Lr Vicenza avanza ai supplementari in Coppa Italia battendo 3-2 la Pro Patria con Giacomelli, Marotta e Vandeputte:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Coppa Italia, i risultati del secondo turno: ok Lecce, fuori Frosinone, Ascoli e Chievo Sky Sport Aggiudicato a 12.500 euro il frigorifero con le firme delle star

La vita delle arti - di tutte le arti - è stata sconvolta dalla pandemia: si tratta di un settore vitale per l'Italia, per la nostra identità nazionale. Abbiamo bisogno di arte, di teatro, di cinema ...

Coppa Italia, Venezia-Carrarese 2-0: una doppietta di Johnsen stende i marmiferi

Una doppietta di Johnsen piega la Carrarese e consente al Venezia di staccare il pass per il terzo turno di Coppa Italia, dove ad attendere i lagunari c'è il Verona. Partono forte i lagunari, subito ...

Coppa Italia, secondo turno - Ok Monza, SPAL e Reggina, fuori Chievo e Frosinone

Il secondo turno della Coppa Italia 2020/21 si apre con la vittoria del Monza di Berlusconi e Galliani. La squadra brianzola batte 3-0 la Triestina e si qualifica. Vince anche la Reggina, che elimina ...

La vita delle arti - di tutte le arti - è stata sconvolta dalla pandemia: si tratta di un settore vitale per l'Italia, per la nostra identità nazionale. Abbiamo bisogno di arte, di teatro, di cinema ...Una doppietta di Johnsen piega la Carrarese e consente al Venezia di staccare il pass per il terzo turno di Coppa Italia, dove ad attendere i lagunari c'è il Verona. Partono forte i lagunari, subito ...Il secondo turno della Coppa Italia 2020/21 si apre con la vittoria del Monza di Berlusconi e Galliani. La squadra brianzola batte 3-0 la Triestina e si qualifica. Vince anche la Reggina, che elimina ...