Conte nel gel fino al collo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ci scrive l'amministratore della società di Cerignola che ha fornito il gel per proteggere le mani di Giuseppe Conte e dei suoi collaboratori a palazzo Chigi. Si chiama Francesco Maffione, e certo è persona in buona fede. Tanto è che lamentando «la non piena veridicità» del nostro articolo di ieri fornisce elementi di dettaglio che confermano quanto abbiamo scritto aggiungendo qualche particolare ignoto. Grazie a lui possiamo ricostruire per filo e per segno uno degli appalti più oscuri della presidenza del Consiglio dei ministri. Il 5 marzo scorso, quando il genere era scarso e perfino gli ospedali dove si combatteva il Covid ne erano privi, Palazzo Chigi procede con lo slogan: «Prima Conte, poi gli italiani». Era già accaduto una decina di giorni prima quando per la ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ci scrive l'amministratore della società di Cerignola che ha fornito il gel per proteggere le mani di Giuseppee dei suoi collaboratori a palazzo Chigi. Si chiama Francesco Maffione, e certo è persona in buona fede. Tanto è che lamentando «la non piena veridicità» del nostro articolo di ieri fornisce elementi di dettaglio che confermano quanto abbiamo scritto aggiungendo qualche particolare ignoto. Grazie a lui possiamo ricostruire per filo e per segno uno degli appalti più oscuri della presidenza del Consiglio dei ministri. Il 5 marzo scorso, quando il genere era scarso e pergli ospedali dove si combatteva il Covid ne erano privi, Palazzo Chigi procede con lo slogan: «Prima, poi gli italiani». Era già accaduto una decina di giorni prima quando per la ...

CarloCalenda : 1-A #Confindustria2020 Bonomi riconosce l’importanza di Impresa 4.0 nel trainare la ripresa e che è stato folle smo… - AMorelliMilano : ALTRO CHE PIOGGIA DI MILIARDI. L'#Ue detta la manovra e poi (FORSE) rimborsa. #Conte è subito pronto a inchinarsi a… - CarloCalenda : Facile dileggiare chi perde, più difficile guardare con chi e in che modo si è vinto. Ti lascio alla tua gioia per… - ljetzan : RT @CarloCalenda: 1-A #Confindustria2020 Bonomi riconosce l’importanza di Impresa 4.0 nel trainare la ripresa e che è stato folle smontarla… - Dagnele1 : RT @Libero_official: #M5s nel caos, le indiscrezioni sull'imminente scissione: in 30 pronti a passare al gruppo Misto per sostenere #Conte… -