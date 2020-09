Conferenza stampa Godin: «Cagliari scelto col cuore, aspetto Nainggolan» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il neo acquisto del Cagliari Diego Godin si è presentato in Conferenza stampa Diego Godin, difensore neo acquisto del Cagliari, si è presentato in Conferenza stampa. SCELTA DI cuore – «Ho scelto con il cuore, per la storia della mia famiglia: mi piace il Cagliari, è una squadra in crescita che ha bisogno di esperienza. Di Francesco ha avuto il suo peso nella scelta, così come il presidente e per la sua ambizione. È stata una scelta sia sportiva che extra sportiva. Sono arrivato qui con la voglia e l’entusiasmo di aiutare i miei compagni, contribuendo con tutto quello che posso ma imparando sempre dal mister. Ogni allenatore ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il neo acquisto delDiegosi è presentato inDiego, difensore neo acquisto del, si è presentato in. SCELTA DI– «Hocon il, per la storia della mia famiglia: mi piace il, è una squadra in crescita che ha bisogno di esperienza. Di Francesco ha avuto il suo peso nella scelta, così come il presidente e per la sua ambizione. È stata una scelta sia sportiva che extra sportiva. Sono arrivato qui con la voglia e l’entusiasmo di aiutare i miei compagni, contribuendo con tutto quello che posso ma imparando sempre dal mister. Ogni allenatore ...

Palazzo_Chigi : ?? In diretta la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e della Presidente della Confederazione svizzera… - acmilan : “We want to reach our first objective” ??? Coach Pioli ahead of our #UEL playoff in Portugal. Watch more on the app… - ItalyMFA : ???????? Incontro del Ministro @luigidimaio con il Segretario di Stato @SecPompeo ??Segui la diretta della conferenza… - PacMan_Mani : RT @acmilan: “We want to reach our first objective” ??? Coach Pioli ahead of our #UEL playoff in Portugal. Watch more on the app https://t.… - DirettamntRoma : Domani su -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Nicolò Rauti: venerdì la conferenza stampa di presentazione TifosiPalermo Al via i lavori di restauro della Cappella di San Marco a Sutera

come è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa alla presenza della soprintendente ai Beni Culturali e ambientali di Caltanissetta Daniela Vullo, della restauratrice Belinda Giambra ...

Paqueta: “Il Milan mi è servito. Adoro questo progetto”

Lucas Paqueta è tornato a parlare del Milan nel corso della conferenza stampa di presentazione al Lione. Ecco le sue parole Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Lucas Paqueta è tornato ...

come è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa alla presenza della soprintendente ai Beni Culturali e ambientali di Caltanissetta Daniela Vullo, della restauratrice Belinda Giambra ...Lucas Paqueta è tornato a parlare del Milan nel corso della conferenza stampa di presentazione al Lione. Ecco le sue parole Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Lucas Paqueta è tornato ...