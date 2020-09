Concorso Straordinario per il ruolo, prova scritta dal 22 Ottobre: ecco il calendario convocazioni (Di mercoledì 30 settembre 2020) La prova scritta del Concorso Straordinario per il ruolo si svolge a partire dal 22 Ottobre e fino a metà novembre. I posti a bando per docenti con almeno 3 anni di esperienza nella scuola secondaria di I e II grado che vogliono ottenere il ruolo sono 32mila, ma le domande pervenute sono state 64.563. Ai vincitori immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 verrà riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020. Usciti sul sito del Miur e nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 29 settembre gli avvisi con indicazioni sulla prova e il calendario delle sessioni di prova scritta. Scarica il calendario ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ladelper ilsi svolge a partire dal 22e fino a metà novembre. I posti a bando per docenti con almeno 3 anni di esperienza nella scuola secondaria di I e II grado che vogliono ottenere ilsono 32mila, ma le domande pervenute sono state 64.563. Ai vincitori immessi innell’anno scolastico 2021/2022 verrà riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020. Usciti sul sito del Miur e nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 29 settembre gli avvisi con indicazioni sullae ildelle sessioni di. Scarica il...

Mov5Stelle : Presto 32.000 docenti che fino ad oggi hanno insegnato con contratti precari saranno assunti a tempo indeterminato… - LegaSalvini : CONCORSO STRAORDINARIO, #SALVINI ALL'ATTACCO: 'NO ALLA PROVA IN QUESTO PERIODO, IL PD SIA COERENTE E VOTI SFIDUCIA'… - ItalianNavy : Vuoi diventare un ufficiale medico? Hai ancora pochi giorni per partecipare al #concorso straordinario per il reclu… - BuettoG : Unica soluzione per poter bloccare questo bluff del concorso straordinario per il ruolo? Il PD voti la mozione di s… - CorriereUniv : Pubblicato il calendario in Gazzetta Ufficiale #concorsodocenti #concorsoscuola #scuola #30settembre… -