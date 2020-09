Comune Roma: dipartimento viale Manzoni chiuso per sanificazione (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – Un dipendente capitolino che lavora presso il dipartimento Politiche Sociali, in viale Manzoni 16, e’ risultato positivo al tampone per il Covid. Per questo oggi e’ stata disposta la chiusura della struttura, che verra’ sanificata domani in modo da garantire la riattivazione degli uffici venerdi’. Lo rende noto il Comune di Roma. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 settembre 2020)– Un dipendente capitolino che lavora presso ilPolitiche Sociali, in16, e’ risultato positivo al tampone per il Covid. Per questo oggi e’ stata disposta la chiusura della struttura, che verra’ sanificata domani in modo da garantire la riattivazione degli uffici venerdi’. Lo rende noto ildi

virginiaraggi : #LaSindacaInforma numero 161 la trovi qui: - Agenzia_Ansa : #Racket delle bancarelle a #Roma, 18 arresti. In manette anche ex funzionario #Comune e due della famiglia Tredicin… - FrancescoRigh10 : RT @jacopogiliberto: ama non raggiunge gli obiettivi di contratto. il comune di roma irroga penali all'ama. il bilancio dell'ama soffre. il… - sir_joe : RT @jacopogiliberto: ama non raggiunge gli obiettivi di contratto. il comune di roma irroga penali all'ama. il bilancio dell'ama soffre. il… - Clod40395147 : @AmandaCobello Hai il timbro del comune di Roma su una coscia -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Roma Comune Roma: Metro B Conca d'Oro, aggiudicata gara parcheggio scambio RomaDailyNews Speciale scuola: maestre positive in scuola infanzia Roma nord, chiuse 5 sezioni

Le famiglie degli alunni iscritti nelle predette sezioni - si legge sul sito del Comune di Roma - sono state già avvisate telefonicamente. Le sezioni E-F-H della scuola dell'Infanzia comunale Zandonai ...

Tutto pronto per il passaggio del Giro d'Italia: l'elenco delle strade chiuse e i divieti

Emanate due ordinanze che modificano la normale viabilità in occasione del passaggio dei ciclisti. Il Comune ai palermitani: "Usate poco la macchina e privilegiate i mezzi pubblici". Cosa cambia ...

Le famiglie degli alunni iscritti nelle predette sezioni - si legge sul sito del Comune di Roma - sono state già avvisate telefonicamente. Le sezioni E-F-H della scuola dell'Infanzia comunale Zandonai ...Emanate due ordinanze che modificano la normale viabilità in occasione del passaggio dei ciclisti. Il Comune ai palermitani: "Usate poco la macchina e privilegiate i mezzi pubblici". Cosa cambia ...