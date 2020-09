Comunali Milano, Sala verso il bis: 7 dialoghi con la città (Di mercoledì 30 settembre 2020) MILANO – Un’iniziativa ‘partecipata’ che parte dal 12 ottobre e che si propone di chiudere entro il 7 novembre, proponendosi di coinvolgere tutte le componenti di Milano e articolando il dibattito su sette temi, a cui si aggiungera’ una sessione di dialoghi ‘privati’ del sindaco in cui si discutera’ della Milano che sara’. E’ quanto annuncia il primo cittadino meneghino Giuseppe Sala, che sembra dunque avviarsi al bis fissando verosimilmente la decisione dunque ai primi di novembre, non prima del termine del ‘tour partecipato’. Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) MILANO – Un’iniziativa ‘partecipata’ che parte dal 12 ottobre e che si propone di chiudere entro il 7 novembre, proponendosi di coinvolgere tutte le componenti di Milano e articolando il dibattito su sette temi, a cui si aggiungera’ una sessione di dialoghi ‘privati’ del sindaco in cui si discutera’ della Milano che sara’. E’ quanto annuncia il primo cittadino meneghino Giuseppe Sala, che sembra dunque avviarsi al bis fissando verosimilmente la decisione dunque ai primi di novembre, non prima del termine del ‘tour partecipato’.

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Milano Comunali a Milano, il centrodestra "perde" Resta: «Sono rettore del Poli e continuerò a farlo» MilanoToday.it Milano, proteste contro apertura Cpr di via Corelli: “Nessuno deve essere trasferito in quel lager”

Comunali, appello Zingaretti ad alleati: Ora è il tempo dell'unità

