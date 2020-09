Commisso: «Il progetto per il Franchi vale 550 milioni. Nessuno investe così dai tempi dei Medici» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sul Corriere della Sera un’intervista a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Parla della necessità di un nuovo stadio per aumentare i ricavi della squadra. Ultimamente ha dichiarato: “Voglio distruggere il Franchi”. Spiega il senso della frase. «Magari non è la parola giusta ma il concetto è quello. Non parlo benissimo l’italiano, ma quando ho detto distruggere è stato interpretato come se volessi distruggere la storia. Io parlavo di un edificio. Wembley è stato distrutto, lo Yankee Stadium è stato distrutto. E ora sono ancora lì, più belli di prima. Però se distruggere è un termine troppo forte, allora potrei usare demolire. Anzi, meglio: rifare. Ecco, rifarò il Franchi». Dice che al momento esistono tre ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sul Corriere della Sera un’intervista a Rocco, presidente della Fiorentina. Parla della necessità di un nuovo stadio per aumentare i ricavi della squadra. Ultimamente ha dichiarato: “Voglio distruggere il”. Spiega il senso della frase. «Magari non è la parola giusta ma il concetto è quello. Non parlo benissimo l’italiano, ma quando ho detto distruggere è stato interpretato come se volessi distruggere la storia. Io parlavo di un edificio. Wembley è stato distrutto, lo Yankee Stadium è stato distrutto. E ora sono ancora lì, più belli di prima. Però se distruggere è un termine troppo forte, allora potrei usare demolire. Anzi, meglio: rifare. Ecco, rifarò il». Dice che al momento esistono tre ...

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso torna a parlare dei suoi progetti per la crescita e il rafforzamento del club viola e stavolta l'ha fatto ai taccuini del Corriere Della Sera.

Sul «fast, fast, fast» ci ha campato alla grande per un anno o giù di lì. Oggi, a distanza di quindici mesi, Rocco Commisso se la prende con più calma: «Ho scoperto che nel calcio "slow ...

Sul «fast, fast, fast» ci ha campato alla grande per un anno o giù di lì. Oggi, a distanza di quindici mesi, Rocco Commisso se la prende con più calma: «Ho scoperto che nel calcio "slow ...