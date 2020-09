“Come guardare un cassonetto in fiamme”, “una vergogna nazionale”: le reazioni della stampa Usa al duello tv tra Biden e Trump (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Il peggior dibattito che io abbia mai visto, anzi, non era nemmeno un dibattito: era una disgrazia“. All’indomani del primo confronto televisivo tra Joe Biden e Donald Trump, la maggior parte degli giornalisti e dei commentatori statunitensi concorda nel ritenere che, dal caos di insulti e accuse reciproche, nessuno sia uscito veramente vincitore dal faccia a faccia televisivo. A perdere sono stati soprattutto gli elettori che da casa hanno guardato un dibattito impossibile da seguire, continuamente interrotto, dove nessun tema è stato discusso in maniera approfondita. I titoli della stampa d’oltreoceano sono un esempio lampante: “Con interruzioni, bugie e insulti, Trump calpesta il decoro nel dibattito con Biden”, affonda il New York Times. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Il peggior dibattito che io abbia mai visto, anzi, non era nemmeno un dibattito: era una disgrazia“. All’indomani del primo confronto televisivo tra Joee Donald, la maggior parte degli giornalisti e dei commentatori statunitensi concorda nel ritenere che, dal caos di insulti e accuse reciproche, nessuno sia uscito veramente vincitore dal faccia a faccia televisivo. A perdere sono stati soprattutto gli elettori che da casa hanno guardato un dibattito impossibile da seguire, continuamente interrotto, dove nessun tema è stato discusso in maniera approfondita. I titolid’oltreoceano sono un esempio lampante: “Con interruzioni, bugie e insulti,calpesta il decoro nel dibattito con”, affonda il New York Times. ...

