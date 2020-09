Come funziona il prestito tra privati: cosa dice la legge (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il prestito tra privati è un’attività che trova disciplina nelle norme del Codice Civile. Infatti, accanto ai diffusissimi prestiti ottenuti presso finanziarie o istituti di credito, la legge conosce il prestito, detto anche “mutuo”, tra comuni privati cittadini, vale a dire un creditore che concede la somma di denaro e un debitore che ne è il destinatario e che la deve poi restituire. Vediamo dunque di fare un quadro di insieme del prestito tra privati, soffermandoci su alcuni dettagli pratici degni di nota.Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul contratto già firmato e se la legge ammette o non la disdetta, clicca ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 30 settembre 2020) Iltraè un’attività che trova disciplina nelle norme del CoCivile. Infatti, accanto ai diffusissimi prestiti ottenuti presso finanziarie o istituti di credito, laconosce il, detto anche “mutuo”, tra comunicittadini, vale a dire un creditore che concede la somma di denaro e un debitore che ne è il destinatario e che la deve poi restituire. Vediamo dunque di fare un quadro di insieme deltra, soffermandoci su alcuni dettagli pratici degni di nota.Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul contratto già firmato e se laammette o non la disdetta, clicca ...

“Quando ha cercato di alzarsi dal letto le sue gambe non funzionavano e mio fratello ha dovuto portarlo in macchina e portarlo al pronto soccorso. Il medico ha detto che era un caso su un milione - ...

Pec obbligatoria, cos’è e come funziona la posta elettronica certificata

Lo abbiamo scritto qualche giorno fa: il 1° ottobre 2020 la Pec (acronimo di Posta Elettronica Certificata) diventa obbligatoria. La novità per le aziende l’ha portata il dl Semplificazioni del luglio ...

