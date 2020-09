CNH Industrial annuncia pricing prestito da 500 milioni dollari

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – CNHhato ilper l’emissione delobbligazionario della controllata CNHCapital LLC dell’ammontare nominale di 500di, con cedola al 1,875%, scadenza nel 2026 e prezzo di emissione pari a 99,761%. Il regolamento dell’offerta è atteso per il giorno 6 ottobre 2020, fermo restando il soddisfacimento delle usuali condizioni diclosing. CNHCapital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle ...