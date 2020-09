Cirio come Moro: volantino choc a Torino, indaga la Digos (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un volantino comparso oggi a Torino, nella zona del centro sociale Askatasuna, ritrae Alberto Cirio come Aldo Moro nella nota immagine del presidente della Democrazia Cristiana rapito dalle Brigate Rosse. Il volto del governatore del Piemonte è stato sovrapposto dagli autori a quello del leader democristiano rapito e ucciso 42 anni fa. La foto è quella tristemente celebre con la bandiera delle Brigate Rosse sullo sfondo. Sotto lo scatto la scritta “I cosplayer che vogliamo”. I cosplayer sono fan mascherati solitamente da protagonisti delle serie manga e fantascienza. indaga la Digos. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Uncomparso oggi a, nella zona del centro sociale Askatasuna, ritrae AlbertoAldonella nota immagine del presidente della Democrazia Cristiana rapito dalle Brigate Rosse. Il volto del governatore del Piemonte è stato sovrapposto dagli autori a quello del leader democristiano rapito e ucciso 42 anni fa. La foto è quella tristemente celebre con la bandiera delle Brigate Rosse sullo sfondo. Sotto lo scatto la scritta “I cosplayer che vogliamo”. I cosplayer sono fan mascherati solitamente da protagonisti delle serie manga e fantascienza.la

msgelmini : Solidarietà al governatore della Regione Piemonte @Alberto_Cirio, vittima di una spregevole e indegna intimidazione… - repubblica : Il presidente del Piemonte Cirio come Aldo Moro ostaggio delle Br: manifesti minatori a Torino - Alessan67153720 : RT @Adnkronos: #Cirio come Moro ostaggio Br, trovati volantini a Torino - nikita82roma : “Fomentano l’odio”... Il presidente del Piemonte Cirio come Aldo Moro ostaggio delle Br: manifesti minatori a Torino - discoradioIT : ?? Un volantino che ritrae il presidente della Regione #Piemonte Alberto Cirio come il presidente della DC Aldo Moro… -