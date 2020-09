Cirio come Moro. Ira della Meloni per il volantino choc sul governatore di Forza Italia: "Toh, che caso, dove è stato trovato" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alberto Cirio come Aldo Moro. è questo il volantino choc apparso vicino al centro sociale Askatasuna, a Torino. Nella nota immagine del presidente della Dc rapito dalle Brigate Rosse è stato sovrapposto il volto del governatore del Piemonte. Una vera e propria minaccia che ha sollevato la rabbia bipartisan. "Spregevole volantino intimidatorio trovato, guarda caso, nei pressi del centro sociale 'Askatasunà", ricorda Giorgia Meloni. Una circostanza che "dimostra come ancora oggi il clima di odio violenza degli anni di piombo si annidi in alcuni ambienti che arrivano ad usare un omicidio per minacciare le istituzioni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) AlbertoAldo; questo ilapparso vicino al centro sociale Askatasuna, a Torino. Nella nota immagine del presidenteDc rapito dalle Brigate Rossesovrapposto il volto deldel Piemonte. Una vera e propria minaccia che ha sollevato la rabbia bipartisan. "Spregevoleintimidatorio, guarda, nei pressi del centro sociale 'Askatasunà", ricorda Giorgia. Una circostanza che "dimostraancora oggi il clima di odio violenza degli anni di piombo si annidi in alcuni ambienti che arrivano ad usare un omicidio per minacciare le istituzioni. ...

