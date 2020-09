Cinque borghi italiani da visitare d’autunno anche col bonus vacanze

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Secondo stime, solo il 30% delle famiglie che ne aveva diritto ha chiesto ile lo ha usato solo il 13%. Brutta notizia, anzi bruttissima: i 500 euro di(300 per le coppie, 150 per i single) infatti sonoun modo per sostenere il settore del turismo, messo a dura prova dal covid. Pochi soldi ma meglio di niente.La buona notizia è che c’è tempo fino al 31 dicembre per usarlo e rubare un weekend all’inverno che avanza con le sue incertezze. C’è tanta Italia che aspetta solo di essere scoperta. Per esempio i, orgoglio nazionale che non smette di sorprendere. Ogni anno ne spuntano fuori di nuovi: nuovi per modo di dire, visto che sono insediamenti secolari che vengono alla luce perché qualcuno si è impegnato a ...