Cina peste bubbonica, è stato d’emergenza: contagiato un bambino di 3 anni (Di mercoledì 30 settembre 2020) In Cina è di nuovo stato d’emergenza: questa volta la causa è la peste bubbonica. E’ stato confermato il contagio di un bambino di soli 3 anni nella contea di Menghai, nella provincia meridionale dello Yunnan. Le autorità della regione, che nell’ultimo mese è stata colpita da un’invasione di ratti, hanno dichiarato l’emergenza di livello quattro dopo l’identificazione del contagio. Ora l’obiettivo è quello di prevenire la diffusione dell’infezione, la stessa che nel 14esimo secolo causò la morte di oltre 200 milioni di persone. >>Leggi anche: Coronavirus in Europa, mentre le Istituzioni litigano i casi continuano a crescere Cina ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Inè di nuovod’emergenza: questa volta la causa è la. E’confermato il contagio di undi soli 3nella contea di Menghai, nella provincia meridionale dello Yunnan. Le autorità della regione, che nell’ultimo mese è stata colpita da un’invasione di ratti, hanno dichiarato l’emergenza di livello quattro dopo l’identificazione del contagio. Ora l’obiettivo è quello di prevenire la diffusione dell’infezione, la stessa che nel 14esimo secolo causò la morte di oltre 200 milioni di persone. >>Leggi anche: Coronavirus in Europa, mentre le Istituzioni litigano i casi continuano a crescere...

SkyTG24 : Cina, segnalato un caso di peste bubbonica in una contea dello Yunnan - RaiNews : #Cina: in un comunicato, le autorità locali spiegano che nei giorni scorsi gli abitanti di un villaggio dell'area a… - Agenzia_Italia : Stato di emergenza in una contea cinese per un caso di peste bubbonica - gatasch : RT @LaStampa: Caso di peste bubbonica in Cina, stato di emergenza nella contea dello Yunnan - lellinara : RT @LaStampa: Caso di peste bubbonica in Cina, stato di emergenza nella contea dello Yunnan -