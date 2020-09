Cina: emergenza peste bubbonica nello Yunnan, un contagiato (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Cina dichiara lo stato di emergenza livello 4 in una contea dello Yunnan. Un bimbo di tre anni ha contratto la peste bubbonica La contea cinese di Menghai , in Cina, dichiara lo stato di emergenza di livello 4, dopo che un bimbo di soli tre anni è risultato positivo al bacillo della peste bubbonica. Quanto appreso è stato dichiarato in un comunicato sul portale dell’amministrazione della contea stessa. Già lo scorso agosto due persone sono state uccise dalla peste bubbonica nel Nord del Paese. Il contagio era probabilmente giunto dalla Mongolia dove 17 province su un totale di 21, sono state dichiarate “a rischio” per i diffondersi della ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ladichiara lo stato dilivello 4 in una contea dello. Un bimbo di tre anni ha contratto laLa contea cinese di Menghai , in, dichiara lo stato didi livello 4, dopo che un bimbo di soli tre anni è risultato positivo al bacillo della. Quanto appreso è stato dichiarato in un comunicato sul portale dell’amministrazione della contea stessa. Già lo scorso agosto due persone sono state uccise dallanel Nord del Paese. Il contagio era probabilmente giunto dalla Mongolia dove 17 province su un totale di 21, sono state dichiarate “a rischio” per i diffondersi della ...

