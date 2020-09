Cina, bimbo positivo a peste bubbonica: dichiarato stato di emergenza (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nuovo allarme in Cina. Stavolta è risultato positivo alla peste bubbonica un bimbo di 3 anni. dichiarato lo stato di emergenza nella provincia dello Yunnan. Nuovo allarme in Cina. Non bastava il Coronavirus, stavolta si torna a parlare della ‘morte nera’. Un bimbo di tre anni infatti è risultato positivo al bacillo della peste bubbonica nella … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nuovo allarme in. Stavolta è risultatoallaundi 3 anni.lodinella provincia dello Yunnan. Nuovo allarme in. Non bastava il Coronavirus, stavolta si torna a parlare della ‘morte nera’. Undi tre anni infatti è risultatoal bacillo dellanella … L'articolo èpubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GazzettaDelSud : #Cina, bimbo di 3 anni contrae la #peste bubbonica: nello Yunnan è emergenza - 1GROSSI : Cina, bimbo di tre anni con la Peste Bubbonica - michelerizzi3 : RT @Cambiacasacca: Dice che in cina un bimbo di tre anni ha contratto la peste bubbonica. Speriamo che tornino anche le monache di monza. - GDS_it : Bimbo di 3 anni ammalato di peste bubbonica, in quarantena una contea della #Cina - AMedaglini : RT @Cambiacasacca: Dice che in cina un bimbo di tre anni ha contratto la peste bubbonica. Speriamo che tornino anche le monache di monza. -