Christian Stevelli | il candidato sindaco di centrodestra che dice | «Ci vuole coraggio a fare cinque figli con la stessa donna perché cambiare prodotto è facile» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Lui è, imprenditore edi Quartu Sant’Elena, comune di 70 mila abitanti della città metropolitana di Cagliari, in Sardegna, in occasione delle elezioni del 25 e 26 ottobre. Sei candidati, 23 liste. «Ho una famiglia bellissima da oltre 25 anni, sono sposato con lacon cui ho fatto, orgoglioso, ilappoggiato da una coalizione in cui confluiscono, tra i tanti, anche Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Poi scatta l’applauso eaggiunge: «Cia farnecon la ...