Chiesa-Juventus, c’è l’accordo: la richiesta della Fiorentina (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Juventus raggiunge l’accordo con Federico Chiesa. Da risolvere il nodo cessioni prima di accelerare la trattativa con la Fiorentina Prosegue la caccia a Federico Chiesa da parte della Juventus. L’esterno italiano e la Vecchia Signora hanno raggiunto un accordo sulla base di 4,5 milioni di euro annui. La volontà del calciatore è di vestire bianconero. Il tempo stringe e prima di accelerare la trattativa con la Fiorentina, Madama dovrebbe risolvere qualche cessione. In cima alla lista la risoluzione del contratto di Khedira, ormai fuori dal progetto bianconero. Chiesa piace molto ad Andrea Pirlo, che potrebbe utilizzarlo come alternativa a Cuadrado come esterno destro oppure come ala in un ipotetico attacco a tre. Le soluzioni ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 settembre 2020) Laraggiunge l’accordo con Federico. Da risolvere il nodo cessioni prima di accelerare la trattativa con laProsegue la caccia a Federicoda parte. L’esterno italiano e la Vecchia Signora hanno raggiunto un accordo sulla base di 4,5 milioni di euro annui. La volontà del calciatore è di vestire bianconero. Il tempo stringe e prima di accelerare la trattativa con la, Madama dovrebbe risolvere qualche cessione. In cima alla lista la risoluzione del contratto di Khedira, ormai fuori dal progetto bianconero.piace molto ad Andrea Pirlo, che potrebbe utilizzarlo come alternativa a Cuadrado come esterno destro oppure come ala in un ipotetico attacco a tre. Le soluzioni ...

MailSport : Juventus set for £45m deal to sign Fiorentina star Federico Chiesa - marcoconterio : ?????? Al momento ancora niente accordo tra #Khedira e la #Juventus sulla risoluzione. Non rinuncia allo stipendio,… - Sport_Mediaset : #Juventus, accordo per #Chiesa: ma prima bisogna vendere. C'è l'intesa tra i bianconeri e l'esterno, ma resta da sc… - Andre_Costa95 : RT @NickCecca: #Chiesa Juventus, dopo il match dei viola con la Samp, la stretta finale - Rafy_Tex : Perfetto , andiamo a fargli il culo ???? #Juventus #Chiesa #Napoli -

