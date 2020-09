Chiesa Juventus, assalto concreto: si chiude subito, ecco quanto costerà (Di mercoledì 30 settembre 2020) Chiesa Juventus- Secondo quanto riportato da “Alfredo Pedullà”, i bianconeri starebbero spingendo il piede sull’acceleratore per assicurarsi Chiesa in maniera immediata. Tuttavia, prima di chiudere la trattativa con la Fiorentina, Paratici dovrà cercare di metter mano alle cessioni, con Douglas Costa, De Sciglio, Bernardeschi e Rugani sul piede di partenza. Chiesa Juventus, affare da oltre 50 milioni di euro Come rivelato dal noto esperto di mercato, la Juventus potrebbe puntare a un prestito oneroso con obbligo di riscatto rateizzato in circa 3 anni. Offerta da circa 50 milioni di euro. Una formula che la Fiorentina potrebbe approvare. Leggi anche: Mercato Juventus, Paratici tenta il colpo low cost dal ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 settembre 2020)- Secondoriportato da “Alfredo Pedullà”, i bianconeri starebbero spingendo il piede sull’acceleratore per assicurarsiin maniera immediata. Tuttavia, prima dire la trattativa con la Fiorentina, Paratici dovrà cercare di metter mano alle cessioni, con Douglas Costa, De Sciglio, Bernardeschi e Rugani sul piede di partenza., affare da oltre 50 milioni di euro Come rivelato dal noto esperto di mercato, lapotrebbe puntare a un prestito oneroso con obbligo di riscatto rateizzato in circa 3 anni. Offerta da circa 50 milioni di euro. Una formula che la Fiorentina potrebbe approvare. Leggi anche: Mercato, Paratici tenta il colpo low cost dal ...

