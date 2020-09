Chiesa Juve: la Fiorentina ha aperto alla cessione. I dettagli (Di mercoledì 30 settembre 2020) Chiesa-Juve: formula e altri dettagli. La Fiorentina ha detto sì, ma il club bianconero ha la necessità di sfoltire Come riportato da Tuttosport la Fiorentina ha aperto alla cessione di Federico Chiesa alla Juventus sulla base di un prestito oneroso, su base magari biennale, con successivo riscatto per complessivi 50-55 milioni di euro. Il giocatore starebbe aspettando solo la chiamata della e lo avrebbe dichiarato apertamente alla dirigenza viola. Per portare a termine l’operazione la Juve ha però la necessità, sottolinea il Corriere di Torino, di liberarsi prima di qualche nome pesante ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020): formula e altri. Laha detto sì, ma il club bianconero ha la necessità di sfoltire Come riportato da Tuttosport lahadi Federicontus sulla base di un prestito oneroso, su base magari biennale, con successivo riscatto per complessivi 50-55 milioni di euro. Il giocatore starebbe aspettando solo la chiamata della e lo avrebbe dichiarato apertamentedirigenza viola. Per portare a termine l’operazione laha però la necessità, sottolinea il Corriere di Torino, di liberarsi prima di qualche nome pesante ...

