Chiara Ferragni denunciata per blasfemia: "Offende i cristiani" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nelle ultime ore, Chiara Ferragni è finita al centro dell'attenzione per un episodio tutt'altro che positivo. L'influencer più famosa e pagata d'Italia ha pubblicato un'immagine che ha scatenato la rabbia del Codacons, il quale ha deciso di prendere provvedimenti legali. L'accusa è quella di aver mancato profondamente i cristiani e l'intero mondo religioso. La Ferragni non si è ancora espressa sul caso, differentemente da Fedez che ha pubblicato un post su twitter in cui espone il suo disappunto. Chiara Ferragni: arriva la denuncia del Codacons Sta facendo molto rumore l'ultimo episodio che vede coinvolta Chiara Ferragni e una foto. Il Codacons, non a caso, l'ha ...

FiorellaMannoia : Ormai abbiamo oltrepassato il ridicolo. - LiaQuartapelle : Immagino che dopo Chiara Ferragni il Codacons denuncerà per blasfemia e offesa al sentimento religioso anche la La… - FiorellaMannoia : Il ridicolo lo ha oltrepassato il Codacons che non ha altro da fare che perdere tempo a denunciare la Ferragni per… - ujkivetmuar : @_thisisems altro che Chiara Ferragni, il vero influencer qua è Fabrizio Moro - ssioale77 : @madonna dopo aver sentito che @Codacons ha denunciato Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) per blasfemia a causa di u… -

«Non sono né una blogger, né un'influencer. Sono una studentessa con la passione per la politica che sta cercando il suo posto nel mondo. Quando ho detto ai miei genitori ...

