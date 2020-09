Chi si sente solo vota i populisti (e i populisti lo sanno) (Di mercoledì 30 settembre 2020) contact-form Sono arrabbiati, nostalgici, ignoranti. Sono anche razzisti. Ma tra i caratteri che accomunano gli “sdentati” francesi o i “deplorabli” americani c’è anche la solitudine. Non è una novità: il legame tra isolamento e dittature era stato indagato anche da Hannah Arendt, come una delle precondizioni alla capitolazione di fronte all’ideologia. Essere soli, o piuttosto «l’esperienza di non appartenere per niente al mondo», scriveva la politologa tedesca diventata americana, «è l’essenza del governo totalitario». Passati i tempi, la sostanza non cambia. Come spiega l’economista britannica Noreena Hertz in “The Lonely Century”, suo libro in uscita di cui si possono leggere degli estratti su Financial Times, anche alla base del fenomeno populista ci sarebbe – ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 30 settembre 2020) contact-form Sono arrabbiati, nostalgici, ignoranti. Sono anche razzisti. Ma tra i caratteri che accomunano gli “sdentati” francesi o i “deplorabli” americani c’è anche la solitudine. Non è una novità: il legame tra isolamento e dittature era stato indagato anche da Hannah Arendt, come una delle precondizioni alla capitolazione di fronte all’ideologia. Essere soli, o piuttosto «l’esperienza di non appartenere per niente al mondo», scriveva la politologa tedesca diventata americana, «è l’essenza del governo totalitario». Passati i tempi, la sostanza non cambia. Come spiega l’economista britannica Noreena Hertz in “The Lonely Century”, suo libro in uscita di cui si possono leggere degli estratti su Financial Times, anche alla base del fenomeno populista ci sarebbe – ...

BentivogliMarco : #BaseItalia e' un network culturale di promozione di partecipazione e impegno civile. E' una rete aperta sempre più… - luludisa1969 : RT @liakadhija: Ho il cuore grande, ma con poche stanze e pochi ospiti, preferisco così, chi ci entra non si sente soffocare, si sente como… - Maria70221974 : RT @liakadhija: Ho il cuore grande, ma con poche stanze e pochi ospiti, preferisco così, chi ci entra non si sente soffocare, si sente como… - 1974_luna : RT @liakadhija: Ho il cuore grande, ma con poche stanze e pochi ospiti, preferisco così, chi ci entra non si sente soffocare, si sente como… - liakadhija : Ho il cuore grande, ma con poche stanze e pochi ospiti, preferisco così, chi ci entra non si sente soffocare, si se… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sente Chi si sente solo vota i populisti (e i populisti lo sanno) Linkiesta.it Roshelle: «Io con lei, e quella voglia di lasciare il segno»

Mi ritrovo, però, sempre in una uncomfort-zone che sento di voler rompere in qualche modo ... il giusto ambiente e di essermi circondata delle persone giuste, valutando chi poteva essere un trampolino ...

SCUOLA/ Ricominciare con la “follia buona” di Chesterton e la carità di san Paolo

La scuola è iniziata e c'è chi riparte con il desiderio vivo di incontrarsi, di conoscere. Occorre che le restrizioni non intralcino questo sguardo ...

Mi ritrovo, però, sempre in una uncomfort-zone che sento di voler rompere in qualche modo ... il giusto ambiente e di essermi circondata delle persone giuste, valutando chi poteva essere un trampolino ...La scuola è iniziata e c'è chi riparte con il desiderio vivo di incontrarsi, di conoscere. Occorre che le restrizioni non intralcino questo sguardo ...