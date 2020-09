"Chi muore di Covid merita l'ultimo saluto. A Padova si potrà fare"

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La morte solitaria è stata uno dei risvolti drammatici legati all’emergenza pandemica. Per prevenire il contagio, pazienti se ne sono andati in un letto d’ospedale con al fianco medici e infermieri, ma senza i propri cari, impossibilitati a stare loro accanto per un. Una sofferenza per chi se ne è andato, per chi è rimasto e per gli stessi sanitari, che sin dall’inizio si sono attrezzati con tablet e cellulari per lasciare che la tecnologia colmasse la distanza imposta tra familiari e pazienti. La presenza ha però un valore differente, per questo adesso l’azienda ospedaliera divuole “abbattere il muro dell’isolamento”, permettendo a chi si trova in terapia intensiva di salutare per l’ultima dal vivo i congiunti. Lo farà applicando un ...