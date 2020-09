Che aria si respira in Italia? L’85% delle città è sotto la sufficienza, 5 con i valori peggiori (Di mercoledì 30 settembre 2020) Che aria si respira nelle città Italiane e che rischi ci sono per la salute? Di certo non tira una buona aria e con l’autunno alle porte, unito alla difficile ripartenza dopo il lockdown in tempo di Covid, il problema dell’inquinamento atmosferico e dell’allarme smog rimangono un tema centrale da affrontare. A dimostrarlo sono i nuovi dati raccolti da Legambiente nel report Mal’aria edizione speciale nel quale l’associazione ambientalista ha stilato una “pagella” sulla qualità dell’aria di 97 città Italiane sulla base degli ultimi 5 anni – dal 2014 al 2018 – confrontando le concentrazioni medie annue delle polveri sottili (Pm10, Pm2,5) e del ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) Chesinelle cittàne e che rischi ci sono per la salute? Di certo non tira una buonae con l’autunno alle porte, unito alla difficile ripartenza dopo il lockdown in tempo di Covid, il problema dell’inquinamento atmosferico e dell’allarme smog rimangono un tema centrale da affrontare. A dimostrarlo sono i nuovi dati raccolti da Legambiente nel report Mal’edizione speciale nel quale l’associazione ambientalista ha stilato una “pagella” sulla qualità dell’di 97 cittàne sulla base degli ultimi 5 anni – dal 2014 al 2018 – confrontando le concentrazioni medie annuepolveri sottili (Pm10, Pm2,5) e del ...

