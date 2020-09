Cecchinato-Zverev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il terzo turno del Roland Garros 2020 proporrà lo scontro tra Marco Cecchinato e Alexander Zverev, rispettivamente superiori a Juan Igancio Londero e Pierre-Hugues Herbert precedentemente. L’azzurro ha ritrovato fiducia e riesce a esprimere con continuità il proprio tennis ricco di variazioni, mentre il tedesco è reduce da una finale Slam agli Us Open. Il match andrà in scena venerdì 2 o sabato 3 ottobre, con orario da definire: diretta televisiva su Eurosport Player (canale 210 o 211 di Sky, DAZN) e live streaming sulle piattaforme Eurosport Player e Sky Go. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti post-match. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il terzo turno delproporrà lo scontro tra Marcoe Alexander, rispettivamente superiori a Juan Igancio Londero e Pierre-Hugues Herbert precedentemente. L’azzurro ha ritrovato fiducia e riesce a esprimere con continuità il proprio tennis ricco di variazioni, mentre il tedesco è reduce da una finale Slam agli Us Open. Il match andrà in scena venerdì 2 o sabato 3 ottobre, conda definire:televisiva su Eurosport Player (210 o 211 di Sky, DAZN) e livesulle piattaforme Eurosport Player e Sky Go. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti post-match.

