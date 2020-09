Casse di Previdenza, non c’è solo l’Inps: ai presidenti di medici e giornalisti oltre 230mila euro l’anno di emolumenti (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Forse se ne sarebbe potuto saper di più, se invece di cercar lontano, si fosse scavato vicino”. Parole ancora di grande attualità quelle usate da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Tanto che che calzano a pennello anche al caso dello stipendio del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, finito nei giorni scorsi nell’occhio del ciclone per essere passato da 62mila a 150mila euro. Per cercare uno stipendio di presidente di una cassa di Previdenza davvero fuori dalle righe, però, ai giornalisti italiani sarebbe bastato guardare in casa propria. E ricordarsi che, stando all’ultima relazione della Corte dei Conti sulla gestione della malandata cassa dei giornalisti, l’Inpgi, il presidente Marina Macelloni, ha incassato uno stipendio lordo di poco superiore ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Forse se ne sarebbe potuto saper di più, se invece di cercar lontano, si fosse scavato vicino”. Parole ancora di grande attualità quelle usate da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Tanto che che calzano a pennello anche al caso dello stipendio del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, finito nei giorni scorsi nell’occhio del ciclone per essere passato da 62mila a 150mila. Per cercare uno stipendio di presidente di una cassa didavvero fuori dalle righe, però, aiitaliani sarebbe bastato guardare in casa propria. E ricordarsi che, stando all’ultima relazione della Corte dei Conti sulla gestione della malandata cassa dei, l’Inpgi, il presidente Marina Macelloni, ha incassato uno stipendio lordo di poco superiore ai ...

