Cassa integrazione: mezzo milione di italiani non l’hanno vista, intanto Tridico… (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gli italiani in Cassa integrazione restano in attesa che il giusto compenso sia loro riconosciuto, da mesi, ma intanto per i dirigenti i soldi ci sono. Pochi soldi (Facebook)Migliaia di italiani restano in attesa dell’erogazione della Cassa integrazione dei mesi scorsi, prevista dall’emergenza Covid e purtroppo non ancora del tutto saldata. Il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilianza Inps, Guglielmo Loy, ha ribadito che i ritardi sono dovuti all’eccessivo numero di pratiche giunte all’ente. L’Inps non riesce a tenere il passo delle richieste, situazione purtroppo prevista e drammaticamente evidente. Spesso proprio queste richieste, fatte per più lavoratori dalla ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gliinrestano in attesa che il giusto compenso sia loro riconosciuto, da mesi, maper i dirigenti i soldi ci sono. Pochi soldi (Facebook)Migliaia direstano in attesa dell’erogazione delladei mesi scorsi, predall’emergenza Covid e purtroppo non ancora del tutto saldata. Il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilianza Inps, Guglielmo Loy, ha ribadito che i ritardi sono dovuti all’eccessivo numero di pratiche giunte all’ente. L’Inps non riesce a tenere il passo delle richieste, situazione purtroppo pree drammaticamente evidente. Spesso proprio queste richieste, fatte per più lavoratori dalla ...

CarloCalenda : Se vi sembra una cosa normale. Abbiamo le peggiori performance scolastiche della UE, 13 mesi per una mammografia e… - matteosalvinimi : INPS, non ho parole. Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliai… - matteosalvinimi : #Salvini: Aumento stipendio #Tridico? Il problema è che ci sono migliaia di italiani che sono senza cassa integrazi… - angelo_arcadu : RT @ylucaselli: Tridico: niente cassa integrazione a lavoratori ma si aumenta lo stipendio; Parisi:usa l’Anpal per i suoi voli in business… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Cassa integrazione aumentata del 2.600 per cento nel vicentino dall'inizio dell'anno. La preoccupazione del sindacato, mentr… -