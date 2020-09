Caso Vannini, la mamma su Antonio Ciontoli: «Chiede perdono ma continua a mentire» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Arriva la risposta alle parole pronunciate da Antonio Ciontoli durante l’udienza che ha confermato una condanna a 14 anni di carcere per omicidio volontario. Insieme a lui condannati anche la moglie e i due figli, ognuno a 9 anni e 4 mesi di carcere. Le parole dette dal colpevole prima della sentenza Ciontoli – «chiedo perdono per quello che ho commesso e anche per quello che non ho commesso» – sono un’ammissione di colpa ma comunque lasciano spazio alla versione della sua innocenza che lui ancora sostiene. A queste scuse è arrivata la risposta della mamma di Marco. LEGGI ANCHE >>> Le parole di Ciontoli durante l’udienza: «Chiedo perdono per quello che ho commesso e non ho commesso» Sentenza ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Arriva la risposta alle parole pronunciate dadurante l’udienza che ha confermato una condanna a 14 anni di carcere per omicidio volontario. Insieme a lui condannati anche la moglie e i due figli, ognuno a 9 anni e 4 mesi di carcere. Le parole dette dal colpevole prima della sentenza– «chiedoper quello che ho commesso e anche per quello che non ho commesso» – sono un’ammissione di colpa ma comunque lasciano spazio alla versione della sua innocenza che lui ancora sostiene. A queste scuse è arrivata la risposta delladi Marco. LEGGI ANCHE >>> Le parole didurante l’udienza: «Chiedoper quello che ho commesso e non ho commesso» Sentenza ...

