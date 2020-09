Caso Vannini, la mamma: “sento il profumo di Marco, Ciontoli chieda perdono a se stesso” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Com’è cambiata la vita di Marina Conte madre di Marco Vannini, 20enne morto a Ladispoli a casa della fidanzata nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 Nulla è più terribile della perdita di un figlio, soprattutto se appena 20enne e con tutta una vita davanti. Marco Vannini è andato via in circostanze tuttora poco chiare. Era a casa della ragazza Martina Ciontoli e mentre faceva un bagno in vasca è successa tragedia, di cui ancora oggi tutta Italia parla. Il principale sospettato è Antonio Ciontoli padre di Martina dalla cui pistola è partito un colpo. Lo ha sempre definito come un incidente ed è proprio su questo punto che la madre di Marco, Marina Conte si è sempre battuta. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Com’è cambiata la vita di Marina Conte madre di, 20enne morto a Ladispoli a casa della fidanzata nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 Nulla è più terribile della perdita di un figlio, soprattutto se appena 20enne e con tutta una vita davanti.è andato via in circostanze tuttora poco chiare. Era a casa della ragazza Martinae mentre faceva un bagno in vasca è successa tragedia, di cui ancora oggi tutta Italia parla. Il principale sospettato è Antoniopadre di Martina dalla cui pistola è partito un colpo. Lo ha sempre definito come un incidente ed è proprio su questo punto che la madre di, Marina Conte si è sempre battuta. ...

Open_gol : Omicidio #MarcoVannini, Antonio Ciontoli condannato a 14 anni. Nove anni e quattro mesi alla moglie e ai figli che… - Open_gol : Omicidio #MarcoVannini, Antonio Ciontoli dovrà scontare 14 anni. Condannati anche la moglie e i figli per omicidi… - C6Graziella : RT @riktroiani: ++ 14 anni di reclusione ad Antonio #Ciontoli per omicidio volontario, nel caso #Vannini. 9 anni ai familiari. La madre di… - MartinaMasah : RT @Open_gol: Omicidio #MarcoVannini, Antonio Ciontoli dovrà scontare 14 anni. Condannati anche la moglie e i figli per omicidio volontar… - GioLario : #ULTIMORA: Caso Vannini, in appello bis Ciontoli condannati: 14 anni per Antonio, 9 anni e 4 mesi a moglie e figli. -