Caso Vannini | la madre del giovane ucciso nel 2015 dopo la sentenza | “Finalmente giustizia”

"dopo più di cinque anni siamo riusciti a ottenere quella giustizia che aspettavamo". Sono le parole della mamma di Marco Vannini, Marina Conte, dopo la sentenza in appello bis che ha condannato Antonio Ciontoli a 14 anni di carcere e la moglie e i due figli a nove anni e quattro mesi. Il ragazzo era stato ucciso la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015 mentre si trovava a casa della sua fidanzata a Ladispoli. "I Ciontoli e i loro legali ci dicevano che avevamo sete di vendetta. Non è vero, volevamo solo giustizia. Cosa farò da domani? Inizierò a vivere il mio lutto con maggiore serenità".

