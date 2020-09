Caso Vannini | condannati i Ciontoli Le prime parole di mamma Marina

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Omicidio, 14 anni ad Antonioe 9 al resto della famiglia. Il sottufficiale dellariconosciuto colpevole di omicidio E’ arrivata la sentenza del processo in appello bis del. Arrivate le condanne a 14 anni per Antonioe 9 anni e 4 mesi di reclusione per gli altri tre membri della sua famiglia. Marcoera un … L'articolo proviene da YesLife.it.

Dopo cinque anni dai fatti arriva forse la svolta giudiziaria decisiva per il caso Vannini. Marco è stato ucciso il 18 maggio del 2015 per mano del padre della sua fidanzata, Antonio Ciontoli, in ...Roma, 30 set. (askanews) - Omicidio volontario con dolo eventuale. La Corte d'appello di Roma ha riconosciuto l'accusa più grave per la morte ...