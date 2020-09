Caso Vannini, Antonio Ciontoli condannato a 14 anni di reclusione. Nove anni per moglie e figli (Di mercoledì 30 settembre 2020) La sentenza è arrivata: fu omicidio volontario. I giudici del processo di appello bis per la morte di Marco Vannini hanno condannato a a 14 anni di reclusione Antonio Ciontoli per omicidio volontario con dolo eventuale. Gli altri tre imputanti, la moglie e i due figli, sono stati condannati a 9 anni e 4 mesi … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) La sentenza è arrivata: fu omicidio volontario. I giudici del processo di appello bis per la morte di Marcohannoa a 14diper omicidio volontario con dolo eventuale. Gli altri tre imputanti, lae i due, sono stati condannati a 9e 4 mesi … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Open_gol : Omicidio #MarcoVannini, Antonio Ciontoli condannato a 14 anni. Nove anni e quattro mesi alla moglie e ai figli che… - Open_gol : Omicidio #MarcoVannini, Antonio Ciontoli condannato a 14 anni. Nove anni e quattro mesi alla moglie e ai figli ch… - Open_gol : Omicidio #MarcoVannini, Antonio Ciontoli dovrà scontare 14 anni. Condannati anche la moglie e i figli per omicidi… - zurrundedda11 : RT @Open_gol: Omicidio #MarcoVannini, Antonio Ciontoli condannato a 14 anni. Nove anni e quattro mesi alla moglie e ai figli che non hanno… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ++ 14 anni di reclusione ad Antonio #Ciontoli per omicidio volontario, nel caso #Vannini. 9 anni ai familiari. La madre di… -