Caso Becciu, mani anche sul conto del Papa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Caso Becciu, le indagini: mani anche sul conto del Papa, si parla di un saccheggio di più di 450 milioni dalle casse del Vaticano. Si allarga a macchia d’olio il Caso Becciu che sta mettendo in agitazione il Vaticano. Stando a quanto riferito da la Repubblica, nel corso delle indagini partite dal Caso dell’immobile di Londra, gli inquirenti si sarebbero imbattuti nel nome del cardinale Angelo Becciu, accusato di peculato e fresco di dimissioni. Si parla di cifre vicine ai 450 milioni, con qualcuno che sarebbe riuscito ad attingere anche dal conto personale di Papa Francesco. Vaticano, l’affare londinese Stando a quanto riferito dal ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 30 settembre 2020), le indagini:suldel, si parla di un saccheggio di più di 450 milioni dalle casse del Vaticano. Si allarga a macchia d’olio ilche sta mettendo in agitazione il Vaticano. Stando a quanto riferito da la Repubblica, nel corso delle indagini partite daldell’immobile di Londra, gli inquirenti si sarebbero imbattuti nel nome del cardinale Angelo, accusato di peculato e fresco di dimissioni. Si parla di cifre vicine ai 450 milioni, con qualcuno che sarebbe riuscito ad attingeredalpersonale diFrancesco. Vaticano, l’affare londinese Stando a quanto riferito dal ...

Caso Becciu, presidente di Pax Christi: "Come faremo ora a chiedere la carità? Il Papa è stato severo Il Fatto Quotidiano Gli scandali accelerano la riforma finanziaria del papa

Sta di fatto, in ogni caso, che Becciu e Pell sono stati grandi avversari in questa vicenda, portatori di duevisioni contrapposte delle cose; così il cardinale australiano si è congratulato con il ...

