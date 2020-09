Casi Covid al Genoa, Zampa: “Campionato da sospendere, non c’è alternativa” (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – “Il protocollo prevede che quando c’è un numero così alto di contagiati non si può che sospendere” il campionato, “perché non si può giocare. Il protocollo questo dice ed è stato sottoscritto dalla Figc”. Lo dice la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, ospite di Radio Capital, parlando del caso Genoa. Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – “Il protocollo prevede che quando c’è un numero così alto di contagiati non si può che sospendere” il campionato, “perché non si può giocare. Il protocollo questo dice ed è stato sottoscritto dalla Figc”. Lo dice la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, ospite di Radio Capital, parlando del caso Genoa.

