Caro Diario di Nanni Moretti dal 12 ottobre al cinema in versione restaurata 4k

Caro Diario di Nanni Moretti torna al cinema dopo ventisette anni a partire dal 12 ottobre in versione restaurata 4k. Torna nelle sale, in un nuovo restauro 4K, il film che valse a Nanni Moretti il premio per la miglior regia al Festival di Cannes nel 1994. Caro Diario è il nuovo titolo presentato dalla Cineteca di Bologna nell'ambito del progetto Il cinema Ritrovato. Torna al cinema uno dei film più amati di Nanni Moretti: dal 12 ottobre la Cineteca di Bologna porta nelle sale italiane il nuovo restauro in 4K di Caro Diario, realizzato da StudioCanal.

Torna nelle sale italiane dal 12 ottobre, in un nuovo restauro in alta definizione 4K, 'Caro diario', il film che valse a Nanni Moretti il premio per la miglior regia al Festival di Cannes del 1994 e ...

